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新北多區自來水成黃綠色 原因找到了！

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員何博文指出，近日水源取自翡翠水庫比較底層的水，底層水礦物質鐵錳含量較高，因此氧化產生稍微黃濁。圖／讀者提供
新北市議員何博文指出，近日水源取自翡翠水庫比較底層的水，底層水礦物質鐵錳含量較高，因此氧化產生稍微黃濁。圖／讀者提供

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地居民近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪的味道，新北市議員何博文指出，近日水源取自翡翠水庫比較底層的水，底層水礦物質鐵錳含量較高，因此氧化產生稍微黃濁。

多名網友昨在中和、永和、板橋、蘆洲等地的臉書社團詢問，自來水是否出現問題，不料有許多網友回應，家中也出現類似狀況，更有網友表示，剛買的過濾耗材「換了馬上就髒」，外觀甚至焦黑，先前每月換一次都不會發生這種狀況。

何博文說，新北水利局水政科長黃寶億告訴他，初判可能是近日水源取自翡翠水庫比較底層的水，底層水礦物質鐵錳含量較高，因此氧化產生稍微黃濁，但尚不至於對人體有害。

何博文表示，目前北水處已採取原水、管網及用戶端水質進行分析，並做內部討論後對外說明，他要求相關單位應積極、快速處理，如果水質有問題就要追查原因，若水質沒問題，也要立刻向民眾說明釋疑。

水質 翡翠水庫

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