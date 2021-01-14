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汐止康寧和明峰街16個停車格 18日起收費

中央社 / 新北14日電

新北市交通局今天表示，為提升周轉率，汐止區康寧街和明峰街巷弄間公有汽車停車格位18日起收費，收費時間為週一至週五的上午7時至晚間8時，每半小時計費10元，共計16格。

新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，部分公有停車格位遭缺乏公德心車主久停占用，甚至停放廢棄車輛，衍生髒亂問題，也破壞鄰里和諧，因此自去年起陸續將板橋、新店等總計26條路段、741格公有停車格轉型收費管理。

交通局停車營運科長許芫綺說，這次整頓的汐止康寧街307巷及明峰街297巷5弄內的路邊公有汽車停車格位計有16格，自下周一（18日）起收費管理，收費時間為週一至週五的上午7時至晚間8時，每半小時計費，每半小時新台幣10元，星期例假日不收費。根據交通局統計，目前新北市總計有3萬5619格公有停車格位，其中3萬1156格位收費管理，除提升停車轉換率，也讓公共停車格位能夠公平分享。

交通局提醒，新北市路邊停車費行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動仍持續中，老用戶可享每2筆現折5元，新用戶則可再享前3個月每筆路邊停車費88折加碼優惠。

汐止 車主

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