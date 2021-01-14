汐止2條巷弄內路邊停車格共16格 18日開始收費

路邊免費停車格經常遭人長期佔用，新北交通局指出，1月18日起汐止區康寧街和明峰街巷弄間公有停車格位，平日每半小時10元計費，星期假日則不計費，盼能讓停車位公平分享。

新北都會地區地狹人稠，停車需求迫切，新北共有3萬5619格公有停車格位，2020年則有包含新店、土城、淡水、汐止、板橋、中和、鶯歌、林口、樹林、永和、三峽等等總計26條路段、741格公有停車格轉型收費管理。

停車營運科長許芫綺說，汐止康寧街307巷及明峰街297巷5弄內的路邊公有汽車停車格位計有16格，當地里長反應部分車主缺乏公德心，久停占用停車格位或停放廢棄車輛，衍生髒亂，破壞鄰里和諧。

許芫綺說，經過會勘後決議下周一開始收費管理，收費時間為周一至周五7時至20時，每半小時計費10元，星期例假日則不收費，藉此提升停車轉換率，讓公共停車格位能夠公平分享。