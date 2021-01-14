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新北多區自來水質有異 民眾拆開濾心竟焦黑直呼超噁
新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地居民近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪的味道，有民眾檢查後，竟發現整組濾心呈現泛黃甚至焦黑，直呼「超噁心」，更擔心使用這樣的自來水，恐怕影響全家健康。
多名網友昨在中和、永和、板橋、蘆洲等地的臉書社團詢問，自來水是否出現問題，不料卻有許多網友回應，家中也出現類似狀況，更有網友表示，剛買的過濾耗材，「換了馬上就髒」，外觀甚至焦黑，先前每月換一次都不會發生這種狀況。
更有網友說，這2天要替小嬰兒洗澡時，發現水質顏色泛黃，甚至飄出異味，直呼超噁心。
家住板橋的江小姐表示，昨天晚上洗澡時赫然發現水質有問題，檢查後發現濾心竟變黑，但跟過往需要更換濾心的狀況有點不一樣，今天看到社團在討論才知道，原來大家都有這個狀況。
家住板橋的江小姐表示，昨天晚上洗澡時赫然發現水質有問題，檢查後發現濾心竟變黑，但跟過往需要更換濾心的狀況有點不一樣，今天看到社團在討論才知道，原來大家都有這個狀況。
台水第十二區副處長黃永富表示，永和、板橋都是由台北市自來水管理處支援供水，水質的問題目前還在了解中。北水處表示，目前正在開緊急會議釐清，詳細情況還在調查當中。
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