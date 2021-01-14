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親子遊揪來台南兒科館 科學遊戲區周年慶好康

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市兒童科學館有歡樂露營區，讓孩童體驗露營。記者鄭惠仁／翻攝
台南市兒童科學館有歡樂露營區，讓孩童體驗露營。記者鄭惠仁／翻攝

台南市教育局兒童科學館推出最適合0至12歲孩童與家長共遊的「親子科學遊戲區」已滿周年，1月20日至24日推出優惠活動，也為寒假即將到來暖身。

兒童科學館的周年慶有4大優惠：一、「10元小確幸」，周年慶期間每人只要50元即可入場 (原價60元)；二、「俗啦買起來放」，歡樂卡買10送2只要600元，周年慶過後也可使用買到賺到；三、「轉出牛好運」，當日購票入場免費玩幸運轉盤，人人有機會抽中入場免費券等多項好禮；四、「好康PO出去」，於指定背景拍照上傳FB並打卡按讚，贈科學彈跳小精靈1個。

館長何秋蓮表示，兒童科學館也將在1月24日辦理「藝想飾界」套裝行程，親子1組只要150元，不僅可暢玩親子科學遊戲區、還能動手DIY獨一無二鬼滅之刃創意熱縮片吊飾。活動詳情及報名請見兒童科學館官網：https://tcsm.tn.edu.tw/。

台南兒童科學館親子遊戲區的科學魔法之森，是親子最好的知識性歡樂體驗。記者鄭惠仁／翻攝
台南兒童科學館親子遊戲區的科學魔法之森，是親子最好的知識性歡樂體驗。記者鄭惠仁／翻攝

周年慶 親子 寒假

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