親子遊揪來台南兒科館 科學遊戲區周年慶好康

台南市教育局兒童科學館推出最適合0至12歲孩童與家長共遊的「親子科學遊戲區」已滿周年，1月20日至24日推出優惠活動，也為寒假即將到來暖身。

兒童科學館的周年慶有4大優惠：一、「10元小確幸」，周年慶期間每人只要50元即可入場 (原價60元)；二、「俗啦買起來放」，歡樂卡買10送2只要600元，周年慶過後也可使用買到賺到；三、「轉出牛好運」，當日購票入場免費玩幸運轉盤，人人有機會抽中入場免費券等多項好禮；四、「好康PO出去」，於指定背景拍照上傳FB並打卡按讚，贈科學彈跳小精靈1個。