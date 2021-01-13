新北全運會推專屬口罩 市府首長將隨時戴作宣傳
110年全國運動會將在新北市舉辦，市府體育處為宣傳賽事，今天請市長侯友宜擔任最強模特兒，戴上全運會專屬口罩，並隨時宣傳強化賽事的整體意象。
新北市府「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第103次應變會議暨市政會議」，今天在市府18樓市政會議室舉行。市長侯友宜主持防疫會議時，穿著應變中心紅色背心，戴著白色口罩。
隨後主持市政會議時，教育局長陳明文遞上全國運動會專屬口罩，請侯友宜與各局處首長在各種場合隨時戴著「全運會口罩」，藉由高曝光率宣傳110年全運會。
侯友宜也在接受聯訪時，換上白色的市府團隊夾克，並戴上橘黃、橄欖綠、淺藍色設計的全運會專屬口罩受訪。
市府體育處長洪玉玲告訴中央社記者，全國運動會預定今年10月16日至21日在新北市舉辦，已推出全運會專屬口罩，將「隨時上場」的精神標語一起融入設計，在防疫的同時也能強化賽會整體意象。
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