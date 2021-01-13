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寒冬送暖 江永昌攜手會計師公會贈中和弱勢生3噸米
農曆新年將近，立法委員江永昌今與中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台北市會計師公會等單位，在中和區錦和國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」活動，總計捐出1200包2.5公斤裝的白米，給中和在地十所國小的弱勢學生，使弱勢家庭在寒冷的冬天，感受到社會溫暖。
江永昌表示，中和區所有國小都會發放愛心白米，這些年已經走過中和國小、興南國小、復興國小，每年都透過這個機會發放愛心、造訪學校，關心學校的發展。同時感謝會計師公會協助，「讓孩子每到寒冬，也會想到有另一股溫暖要來了」，有朝一日出人頭地，也能回饋社會。
中華民國會計師公會全聯會理事長黃奕睿說，會計師平常為了台灣經濟發展努力，工作之餘也熱心公益，每年寒冬時期，都會集結所有會計師的愛心，幫助需要幫助的家庭。錦和國小校長李高財表示，「一粒米養百樣人」、「一粒米百滴汗」，一點一滴皆得來不易，感謝永昌委員及會計師公會對學校的協助，以及對中和弱勢家庭的照顧。
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