寒冬送暖 江永昌攜手會計師公會贈中和弱勢生3噸米

農曆新年將近，立法委員江永昌今與中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台北市會計師公會等單位，在中和區錦和國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」活動，總計捐出1200包2.5公斤裝的白米，給中和在地十所國小的弱勢學生，使弱勢家庭在寒冷的冬天，感受到社會溫暖。

江永昌表示，中和區所有國小都會發放愛心白米，這些年已經走過中和國小、興南國小、復興國小，每年都透過這個機會發放愛心、造訪學校，關心學校的發展。同時感謝會計師公會協助，「讓孩子每到寒冬，也會想到有另一股溫暖要來了」，有朝一日出人頭地，也能回饋社會。