坪林親水吊橋河岸護欄破大洞 公所火速拉起封鎖線

位於新北市坪林形象商圈末段的親水吊橋河岸，沿途風光明媚，是許多遊客及居民散步休憩的好去處。不過今早一名媽媽發現，沿岸護欄出現一個大洞，憂心小孩子恐不小心掉落，發生憾事。坪林區公所獲報後，立即派員到場拉起封鎖線，並請廠商於明天釘上暫時性的固定式圍欄，後續盡速修復原貌。

一名媽媽今在臉書地方社團表示，今早帶孩子去吊橋附近散步時，發現護欄的安全漏洞，深怕孩童嬉鬧推擠、掉落，為了避免事故發生，應使用網線圍住，若施工時間安排不及，則應用告示牌或臨時網線圍起來。