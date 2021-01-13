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坪林親水吊橋河岸護欄破大洞 公所火速拉起封鎖線
位於新北市坪林形象商圈末段的親水吊橋河岸，沿途風光明媚，是許多遊客及居民散步休憩的好去處。不過今早一名媽媽發現，沿岸護欄出現一個大洞，憂心小孩子恐不小心掉落，發生憾事。坪林區公所獲報後，立即派員到場拉起封鎖線，並請廠商於明天釘上暫時性的固定式圍欄，後續盡速修復原貌。
一名媽媽今在臉書地方社團表示，今早帶孩子去吊橋附近散步時，發現護欄的安全漏洞，深怕孩童嬉鬧推擠、掉落，為了避免事故發生，應使用網線圍住，若施工時間安排不及，則應用告示牌或臨時網線圍起來。
坪林區公所表示，木製護欄恐因天候狀況出現破損，獲報後已立即派員拉起警示帶，並張貼告示，提醒民眾切勿靠近，明天廠商便會先釘上暫時性的固定式護欄，後續將立即修復，回復成原貌。
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