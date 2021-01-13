貢寮獨居長者好暖心 區長打掃兼送按摩禮

貢寮區許多獨居長者都靠著鄰舍、里內志工協助大小事，近期接連幾波寒流，今(13)日區長鍾耀磊與替代役男來到貢寮里獨居長者家中關懷，除帶來紅外線發熱按摩器，還進行居家打掃，讓老人家的生活更加溫暖舒適。

貢寮區長鍾耀磊表示，貢寮區獨居的長者特別多，最近寒流更是下探僅有六、七度，公所除了打電話關心，也致贈毯子、慰問品提醒老人家記得做好保暖，若是獨居在家，公所也有派人前來送餐，以免長者天冷不敢出門而餓肚子，特別與替代役男、貢寮里長楊張翠華與志工們前來關心長者狀況，並帶來禮物與慰問品，既能發熱取暖也可以按摩放鬆筋骨。

貢寮里長楊張翠華表示，感謝公所對里內獨老的訪視，第一站的明華阿公與妻子離異，子女在外工作，上次見到親人已是半年前的事，平常家務有勞鄰舍與里內志工協助，這次鍾區長送上紅外線發熱按摩器，相較電暖爐更安全，也提醒長者長時間使用電器取暖，要小心燙傷或著火。

而第二站來到九十歲的秀英阿嬤家，阿嬤中聽且丈夫去世，兒子上班一星期回來一次，公所與替代役男為這個家清掃蜘蛛網，讓她好感謝。

替代役男蔡佳穎表示，老家就在貢寮老街上，這次來到家附近為獨居長者服務，也讓他思考家中長輩的需要，行動需要拐杖的他們，家中堆放空瓶空罐、過期食品調味料，幫忙他們清除整理出家中新氣象，也讓他們舒適溫馨地過好年。