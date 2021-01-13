石門里長、藝術家齊彩繪 燈籠滿滿石門味

2021新北燈會將會在三重大都會公園舉行，石門區由台灣水墨畫會理事長陳正治執畫筆並且邀請社區、里長還有老人會共同來參與，這次彩繪燈籠，特別精選石門知名的五大景點，分別是富貴角燈塔、幸福雙心、乾華十八王公、嵩山梯田以及藍鵲意象，讓代表石門的元宵燈籠擁有滿滿石門味。

石門區長林俊宏說，這次的燈籠不但充滿水墨畫的特質，還特別精選石門在地知名的五大景點，分別是富貴角燈塔、幸福雙心、乾華十八王公、嵩山梯田以及藍鵲意象，讓代表石門的元宵燈籠擁有滿滿石門味，而燈籠彩繪後由里長、社區理事長、老人會長與藝術家共同落款，正式宣告作品完成。

台灣水墨畫會理事長陳正治表示，石門區除了一直一來都是代表地方的景點富貴角燈塔、十八王公廟與百年梯田，近來多了相當多的特色，像是幸福步道上的幸福雙心以及路過都會停下車來打卡拍照的藍鵲意象，這次也一併畫到燈籠上，希望參觀燈節的民眾可以發現石門的美麗，進而也到石門當地來走走。

在農曆年後，民眾不妨到新北燈節走走，透過藝術家的視角來認識石門各處景點，而2021的新北元宵燈節，將會在三重大都會公園舉行，區公所也歡迎民眾前往賞燈、看看不同角度的石門景色、度過愉快元宵佳節。