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低溫來襲 萬里里長發三千份暖暖包禦寒

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區的萬里里長王傑倫就準備了三千包的暖暖包發放給需要的里民，度過寒冬。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區的萬里里長王傑倫就準備了三千包的暖暖包發放給需要的里民，度過寒冬。 圖／紅樹林有線電視提供

寒流來襲，北台灣的北海岸地區因為臨海可以說是常常見到十度以下的低溫，而天氣越是寒冷，抗寒必備的暖暖包越是一包難求，萬里區的萬里里長王傑倫就準備了三千包的暖暖包發放給需要的里民，讓里內的長輩與小朋友，有暖暖包禦寒度過寒冬。

萬里里長王傑倫說，近來寒流陣陣來襲，在北海岸地區寒冷，萬里可以說是更寒冷，不只是清晨夜晚低溫，白天都可以見到只有10度以下的個位數溫度，為此也趕緊準備三千份的暖暖包，要來發放讓里內有需要的里民還有長輩、小朋友可以在低溫中有暖暖包可以禦寒。

限量三千包，一人限領三包，一早十點準時發放，排第一位的阿嬤早上8點半就來報到，而不少來領取的民眾都說，萬里靠海邊，也有不少家戶住在山區，真的相當寒冷，而可以即刻讓身體溫暖的暖暖包是一包難求，還好里長貼心發放，讓里民身心都好溫暖。

萬里里服務處前不到十點就已經湧現排隊人潮，里長擔心排隊的民眾受寒，貼心的請志工煮好熱茶先行發放給等候的鄉親，而十點一到憑號碼牌發放每人三包暖暖包與一包的洗手乳，里長發放抗寒與防疫的物資，要與民眾一起對抗寒流與疫情，打造溫暖的幸福萬里。

萬里 低溫 寒流

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