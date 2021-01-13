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汐止白雲石財神廟送愛心 加碼捐一百支柺杖

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
成功獅子會長的黃長明持續做愛心，以汐止區白雲石財神廟的名義，再度捐贈100柺杖。 圖／觀天下有線電視提供
成功獅子會長的黃長明持續做愛心，以汐止區白雲石財神廟的名義，再度捐贈100柺杖。 圖／觀天下有線電視提供

成功獅子會慶祝20週年，並且捐贈100台輪椅給汐止共50個里，讓有需要的民眾可以就近借用，而身為成功獅子會長的黃長明持續做愛心，以汐止區白雲石財神廟的名義，再度捐贈100柺杖，希望能幫助有需要的民眾還有長輩。

汐止區長陳健民表示，我們感謝白雲石財神廟及黃氏宗親會送給公所輔具柺杖，如果民眾或長者有需要可以透過里長或來公所找社會人文課可以提供給大家使用。

白雲石財神廟主委黃長明指出，自從參加獅子會之後體會到服務精神很偉大，在去年11月3日捐了一百台輪椅效果反應相當好，後來經由公所及里長的建言，有些老人行動不便也需要一些輔助的工具，本來捐贈了20支的柺杖，後來請公所詢問里長各鄰里有沒有需要，陸續反應不錯，所以，再以汐止黃氏宗親會及白雲石財神廟共同捐贈補足100支。

汐止區里長聯誼會長陳有諒表示，感謝黃常明會長捐贈輪椅後，他的愛心持續散播下去，捐贈柺杖給區公所，讓各里有需要可以去領取，讓需要的里民可以使用，因為現在老年人口越來越多，如果行動不便，撐四腳的柺杖也比較安全一點，非常感謝黃長明會長的愛心。

汐止 愛心 老年人口

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