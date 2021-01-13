反萊豬公投連署 汐止議員市場設攤民眾踴躍

國民黨發起反萊豬、還我公投連署在全台各地展開，新北市議員白珮茹這幾天也不中斷，陸續在汐止區金龍市場、厚德市場設攤，吸引不少民眾坐下來填寫資料連署，並表示，為了後來子孫健康來連署，認為萊豬不能進來。

新北市議員白珮茹指出，含有萊克多巴胺的美豬進口讓很多民眾很擔心，他們覺得吃了這樣的肉品可能會造成身體的危害，所以，我們中央黨部跟各地方都發起連署活動，希望透過民眾連署，讓大家有公民意見的表達，也讓這樣的公民意見可以透過理性跟中央政府表達，希望不要再進口這樣的豬肉，尤其很多的婆婆媽媽他們其實很擔心，如果有含有瘦肉精的豬肉真的會造成大家在吃的時候的恐慌，甚至大家只要吃豬肉就會懷疑到底有沒有瘦肉精。

連署民眾說，為了後來子孫健康來連署，認為萊豬不能進來，為何政府明知道是毒的東西還要讓他進來。

攤商則說，進口豬肉進來，主要是看大家的意見啦要吃不吃都可以，不過，認為大部分都吃本地豬、自己的豬肉比較好啦。

除了金龍市場、厚德市場，當天在厚德里巡守崗亭也有連署，一樣有里民坐下來填寫反萊豬，護食安。