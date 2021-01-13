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尾牙停辦？黃珊珊：不要求取消 由各局處自行決定
北部醫護確診新冠肺炎，許多縣市陸續宣布停辦或暫緩尾牙等大型活動，由於台北市除尾牙外，接下來還有台北燈節等大型活動，台北市政府今天下午召開防疫工作會議，副市長黃珊珊表示，目前北市府由各局處決定是否續辦尾牙，但不能有跨部門尾牙，市府目前原則，可以在部門內舉辦尾牙，但不鼓勵大型活動，不會要求局處一定要取消，由局處自己決定。
至於接下來的台北燈節等大型活動，會不會取消或縮小規模？據了解，北市府下午的防疫工作會報，會中並無進一步針對台北燈節決策，要等周四上午市長晨會，向柯文哲報告之後，才會有進一步的確認。
北市府表示，目前北市相關活動、尾牙等，還是維持嚴密監控疫情，目前尚無活動或尾牙暫緩，至於台北燈節等大型行為，由於活動時間還有一段期間，可能還會視疫情狀況，適時調整。
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