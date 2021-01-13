北土城清水交流道 用地範圍還未定

國道3號增設北土城交流道去年6月通過可行性評估，最快2027年可完工，新北城鄉局長黃國峰指出，高公局近期會提供方案，用地會納入土城暫緩發展區、土城彈藥庫的區段徵收，目前2區的都市計畫都在內政部審議中，都市計畫預計明年發布實施。

北土城交流道案歷經多年爭取，被交通部退件7次，行政院長蘇貞昌2020年6月至土城視察時宣布，將斥資30億增設交流道，紓解當地居民塞車之苦，只不過目前還在討論匝道出口位置，高公局預計最快今年2月底才能確定。

新北城鄉局長黃國峰指出，目前北土城清水交流道土地徵收範圍仍未定，相對影響到土城暫緩發展區、土城彈藥庫的區段徵收，目前這2個區段徵收的都市計畫，都在內政部審議中，預計今年審定後再公展，都市計畫才能發布實施。

新北市議員廖宜琨說，北土城清水交流道匝道出口希望能儘速確定，且徵收還要一段時間，快速確定後才能由市府儘速找徵收的財源，不過匝道出口預計在金城路上，附近將有醫院、重劃區，擔憂未來出現塞車狀況。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺說，北土城清水交流道匝道出口的細部設計未定案，過去規畫匝道以高架方式銜接到金城路，但會遇到捷運萬大線，高公局與相關單位討論後，目前已確定改平面方式。

吳政諺表示，有請高公局評估出口的服務品質與號誌秒數分配，先前評估過後服務水準還能達到D級（共6等級A至F，A最優），出口位置離醫院還有一段距離。