防疫幕後功臣 新北再推里幹事六大行動服務

新北市政府民政局今年擴大里幹事服務範圍，深化為里務、鄰務、宗教、災防、警政與社政等六大構面，在疫情考驗之下，里幹事不單只處理里民事務，時常得站在第一線關心檢疫民眾。民政局表示，只要民眾有需要，一通電話就能請里幹事給予協助。

目前新北市1032里共有408位里幹事，除里鄰事務外，配合政府防疫政策，關懷居家檢疫民眾、幫忙採購等，都是里幹事的工作。警消方面，里幹事扮演民眾的媒介，當案件發生時與警消單位聯繫，並持續關心當事人；宗教、社政方面則是得留意社會角落需要被關懷的對象，日後維持定期追蹤。

民政局指出，為了讓里幹事快速上手，每年都有專業課程提供里幹事學習，在推出六大服務後，19日起將再分4梯次里幹事培力班，加強里幹事的行政、溝通與表達能力。

擁有超過7年里幹事經驗的羅先生透露，在疫情爆發初期，自己也會怕接觸居家檢疫的人，但想到當事人可能更怕，加上隔離期間能依靠的只有里幹事，還是要鼓起勇氣。他也分享防疫期間的趣事，有外國人請他幫忙買紅酒，只因里幹事的服務太周到。

羅先生說，小事從長輩忘記刷悠遊卡都會找上門，到關心居家檢疫民眾占去大半時間，里幹事服務更多元難免覺得累，但只要民眾說聲「辛苦了」就是最有成就感的一刻。