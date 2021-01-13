瓦斯不足！高三生澡洗一半變冷水還感冒 家長怒：下周學測

新北市中和區多名中興里民向市議員張維倩陳情，近日寒流來襲，竟連續三日沒有瓦斯及熱水洗澡，甚至有高三生洗澡到一半，突然變成冷水，因此不小心感冒，令家長十分擔心影響到下周學測成績。負責供應瓦斯的欣欣天然氣公司表示，由於全台氣溫驟降，民生天然氣用量激增，導致上游端中油公司無法以正常壓力供應，才影響各瓦斯公司進氣，已發文至中油公司表示抗議，目前已先緊急施工加強雙邊排氣。

張維倩今與中興里長游志鴻及多位里民至中和區中興街會勘，游志鴻表示，上月9日、21日已經發生過兩次瓦斯不足的情形，沒想到事隔不到一個月，這幾天又再度發生沒有瓦斯的情形，里民紛紛致電至辦公室，希望里長協助反應。

一名里民更表示，家中有名高三生，下周就要迎接學測，目前正是黃金衝刺期，不料前兩天的6度低溫中，晚間洗澡到一半突然變成冷水，讓他凍得在浴室「皮皮剉」，甚至因此感冒，讓家長氣憤表示，「影響到學測成績怎麼辦？」

欣欣天然氣公司表示，近期有連續三波嚴重寒流，全省氣溫驟降，民生天然氣用量激增，導致上游端中油公司無法以正常壓力供應，影響各瓦斯公司進氣，已發文至中油公司表示抗議，要求中油公司提供充足及穩定供應氣源。目前正緊急施工將加強雙邊排氣，預計今晚可完成，希望緊急應變措施可以提供民眾穩定的瓦斯使用。

張維倩表示，中興里有多處大型社區，影響民眾恐達上千戶、數千人，相關單位應儘速恢復穩定供應氣源，讓民眾寒冬中可洗到熱水澡；另外，張維倩也要求新北市消保官立即啟動調查，維護民眾權益。