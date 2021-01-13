台64線往台北港人車爭道 公路總局承諾修復如舊

新北八里區台北港周邊道路機車道畫設不明確、人行道毀損，時常發生人車爭道的狀況，民進黨議員鄭宇恩今舉辦會勘，要求公路總局及相關單位改善，公路總局表示，人行道部分會協助復舊，因進行「台64快速道路銜接淡江大橋匝道工程」，會配合引道工程，預計今年10月一併解除工區。

有民眾向鄭宇恩陳情，台北港周邊道路對機車族非常不友善，以台64快速道路往台北港方向舉例，現有道路常因施工封閉，現供通行道路為了區隔機車及大車，雖以紐澤西護欄隔開，但變換路型時缺乏事先引導提醒，容易與大車爭道。

民眾陳情指出，台北港往台64快速道路的機車道甚至是以人行道充數，時常發生人車爭道的情形，容易發生危險。訊塘里長張金貴表示，公務總局因施作淡江大橋引道，導致人行道損壞，讓行人與機車爭道。

鄭宇恩表示，人行道的部分以要求公路總局協助復舊，先標示機車行駛指引線，並增設機車專用道；台北港往台64快速道路方向路段則增設明顯人行道標示，達到人車分流效果。

公路總局西部濱海公路北區工程處表示，「台64快速道路銜接淡江大橋匝道工程」從2017年起動工，原本預計今年4月完工，為配合「台64銜接台61快速道路引道工程」，且避免二次交維對當地造成困擾，預計至今年10月一併解除工區。