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台64線往台北港人車爭道 公路總局承諾修復如舊
新北八里區台北港周邊道路機車道畫設不明確、人行道毀損，時常發生人車爭道的狀況，民進黨議員鄭宇恩今舉辦會勘，要求公路總局及相關單位改善，公路總局表示，人行道部分會協助復舊，因進行「台64快速道路銜接淡江大橋匝道工程」，會配合引道工程，預計今年10月一併解除工區。
有民眾向鄭宇恩陳情，台北港周邊道路對機車族非常不友善，以台64快速道路往台北港方向舉例，現有道路常因施工封閉，現供通行道路為了區隔機車及大車，雖以紐澤西護欄隔開，但變換路型時缺乏事先引導提醒，容易與大車爭道。
民眾陳情指出，台北港往台64快速道路的機車道甚至是以人行道充數，時常發生人車爭道的情形，容易發生危險。訊塘里長張金貴表示，公務總局因施作淡江大橋引道，導致人行道損壞，讓行人與機車爭道。
鄭宇恩表示，人行道的部分以要求公路總局協助復舊，先標示機車行駛指引線，並增設機車專用道；台北港往台64快速道路方向路段則增設明顯人行道標示，達到人車分流效果。
公路總局西部濱海公路北區工程處表示，「台64快速道路銜接淡江大橋匝道工程」從2017年起動工，原本預計今年4月完工，為配合「台64銜接台61快速道路引道工程」，且避免二次交維對當地造成困擾，預計至今年10月一併解除工區。
另外，也有民眾反映，有女性員工在台北港工作，現因快速道路61及64引道施工中，下班時必須改繞行商港六路回家，但因天色昏暗視線不佳，回家路上被外勞搭訕，心生恐慌，警方表示，將會加強當地巡邏公務，張金貴也說，也會協助了解哪段路燈不夠亮。
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