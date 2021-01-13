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捷運萬大線LG11站噪音恐影響學童 北捷：會加隔音牆

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾抗議捷運萬大線LG11站「捨直取彎」破壞公園綠地及影響學童受教環境。聯合報系資料照
民眾抗議捷運萬大線LG11站「捨直取彎」破壞公園綠地及影響學童受教環境。聯合報系資料照

由台北捷運局負責規畫、施工的捷運樹林萬大線二期，其中土城段（LG11）沿線段，考量道路下方有捷運板南線車站結構體，因此「捨直取彎」繞進金城公園，卻遭居民痛批破壞公園生態、捷運噪音嚴重影響土城國小教學品質及居民生活環境，要求撤回變更設計案，確保受教環境及綠地完整性。對此，北捷局說明，列車噪音通過標準，未來還會加裝隔音牆；捷運完工後，將依捷運沿線特色進行適當植栽復植。

金城公園綠地保留自救會等團體今下午1時30分至教育部陳情，抗議捷運土城段（LG11）沿線段，原設計直行金城路上，後卻以施工便利為由，「捨直取彎」應將軌道與站體彎進金城公園，並破壞土國小圍牆設置橋墩軌道；由於軌道規畫為雙向列車，等於每3分鐘就有一班列車經過，其噪音嚴重影響學童受教環境。

對此，北捷局指出，考量到金城路面下方有捷運板南線車站結構體，當初板南線興建時並未預留空間給其他建設，若進行施工恐影響板南線車站結構體安全，加上若按照原規畫直行金城路，其高架軌道立柱會占用人行道且須另徵收旁邊私人土地，因此才會繞進公有的金城公園。

北捷局表示，軌道距離教室10.4公尺，最接近軌道處為廁所間及托幼教室；軌道使用浮動式道床工法，有別於傳統軌道，可阻絕震動傳遞，降低20至45分貝噪音，土城國中為進入車站體，列車進出站時會放慢速度；高架軌道高度與體健樓高度差不多，噪音會往上傳播，之後還會加設隔音牆，對於一般教學大樓影響較不大。

以中和新蘆線來說，目前有使用浮動式床道工法車站包含三民高中站及徐匯中學站間、大橋國小站及民權西路站間、中山國中站及行天宮站間、忠新站及東門站間、東門站及古亭站間、台北橋站及大橋中國站間、三重站及先嗇宮站間、新莊站及輔大站間。

公園綠地樹木遭破壞部分，北捷局表示，捷運施工期間進行「植栽移植工程」，依照樹種特性進行移植或生長不良需清除植栽斷根作業，並陸續移至北市各公園綠地，待捷運工程結束後，屆時會依照地區特色規畫各路段適性植栽進行復植；共融遊具部分經與民眾溝通後再來興建。

捷運 北捷 噪音

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