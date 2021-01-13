大甲高中答謝文昌帝君也求考試成功 師生帶吉祥物拜拜

台中市大甲高中學生趙世中去年大學學測考出5科75級分，是創校80年以來首位滿級分，繁星推薦獲錄取第一志願台大電機系，大甲文昌祠還特別開中門迎接他；為了答謝也幫今年要參加大學學測的高三學子們祈福，校長蕭建華今天率處室主任和高三班級代表，帶特製的大粽子和芹菜、蘿蔔、蔥和文昌筆等有特殊意涵的吉祥物到文昌祠拜拜，祈求這屆高三學生學測順利成功。

大甲高中每年在大學學測前都由校長帶領高三師生代表，前往文昌祠拜拜祈願，去年起特別為高三每一班訂製一顆特大號的布粽，數月前同學們即將自己的願望寫在小卡上，繫於大粽上，懸掛於各班的班牌上；今天到文昌祠祈福時，各班代表抱著大粽到廟裡，將大家的心願帶到文昌帝君的面前，祈求美夢成真。

大甲高中的師生除了到廟裡祈福，也在校內舉行「高三祝福包中活動」，內容含三響鑼、包粽和呼口號等，三響鑼是指高三代表敲出「獨占鰲頭」，家長會張家榮會長敲出「勤學有成」，蕭建華校長敲出「金榜題名」，接著再由校長和家長會長一起發送包子粽子給高三學生，最後由各班代表與導師合力敲鑼，其他同學呼喊「祝詞」，喊出各班專屬的激勵口號，凝聚班級向心力。

大甲高中校長蕭建華表示，這樣的活動很有意義，可激勵同學們的學習，增進師生情誼，還可以建立同學們應考時的自信心，希望同學們面對學測能夠不慌不忙，以沉著冷靜的態度來面對這一次的考試。