新北推動土城行政園區年底招商 司法園區今討論分工

新北推動土城行政園區，目前在新北市都市委員會的審議，同步在下半年啟動招商動作，另外土城彈藥庫將做成司法園區，去年內政部審議由中央主導，今會討論中央與地方分工事宜，新北市長侯友宜說，地方樂觀其成，盼趁早完成。

土城捷運站周邊TOD都更案，2018年由新北市府提出，欲把原本的區公所、戶政事務所、警察局等單位整併打造行政園區，總面積2.19公頃，不過當地民眾希望保留完整的金城公園，去年12月決議排除該公園，行政園區面積縮小至1.43公頃。

新北市議員江怡臻指出，她有收到2種不同聲音與意見，包括希望藉由工程能讓公園更明亮，也有期望讓公園保持原有樣態，既然目前公園要保留，希望能做整體規劃，讓公園變得更好。

新北城鄉局長黃國峰說，行政園區除了有原本單位重新進駐外，未來也會有公共托育中心、公共托老中心等服務，同時還會有藝文展演設施進駐，而整個行政園區的範圍，也把金城公園排除保留原本風貌。

黃國峰表示，土城行政園區預計6月提報新北市都市委員會大會審議，盼7、8月能提報給內政部，該園區採與新店行政園區相同開發方式，今年下半年將招商，完成後還會有社會住宅、一般住宅、商業等空間。

另外土城彈藥庫將由內政部主導，江怡臻也說，土城彈藥庫有豐富生態、人文等資源，生活在土城的民眾都希望能夠保留，既然中央主導開發，希望與在地民眾好好討論，不要只有建設，也希望多保留生態、人文。

黃國峰說，土城彈藥庫將改為司法園區，新北土城看守所、新北地方法院、新北地檢署將遷入，原址未來會朝向住商等方式規劃；至於土城彈藥庫的都市計畫以司法園區最小開發規模為主，其餘生態部分都保持現況。

新北地政局表示，土城彈藥庫中央為需用土地人，工程由中央發包施作，新北則負責地上物查估補償、補償費發放、抵價地分配等行政流程，預計2021年底公告區段徵收。