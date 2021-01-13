黃金博物館出繪本知名插畫家繪圖 金瓜石百年採金歲月
黃金博物館今天出繪本「金瓜石—金仔山的黃金歲月」，可一覽金瓜石百年採金歷史，翻閱金仔山的黃金歲月。
新北市立黃金博物館與青林出版社合作出版的「金瓜石—金仔山的黃金歲月」，今天上午在黃金博物館辦理新書發表會。這是繼93年初版繪本後，相隔16年再次重新編輯出版，發表會上，插畫家施政廷分享繪本創作的心路歷程；在地居民蕭錦章帶著85歲的母親出席，和與會者分享童年礦山生活記憶，會場相當溫馨，書中一幀幀精美溫暖的圖像，引發參與者熱烈討論。
館長謝文祥表示，很高興能與原作繪者再次合作出版，這次繪本是以在地居民蕭錦章的童年生活為藍圖，由知名插畫家施政廷繪圖。書中描繪金瓜石百年採金歷史、地底下採礦的各種工作情景、以及礦山孩童推礦車與撿煤炭獨有的生活經驗等。這些真實的生活記憶，將成為台灣學子們珍貴的鄉土教材；重新再版後的最大特色，除了增加數幅精美插畫外，也納入易讀 (Easy to read)思考，在字型尺寸、內容簡易度以及色彩搭配上都特別用心考量，希望讓更多民眾輕鬆閱讀昔日的礦山生活。
金瓜石文化館創辦人蕭錦章與其兄弟蕭錦耀，近年來共同規畫成立金瓜石文化館，是金瓜石地區遊客必訪的文化據點。插畫家施政廷老師的創作取材自生活及鄉土，為台灣社區文化發展的觀點留下重要的紀錄。在逾30年的創作生涯中，已出版63本繪本，並在2013年入選義大利波隆那插畫展，擠身進入世界插畫的殿堂。施政廷的作品透過認真嚴謹的觀察，加上溫暖細膩的筆觸，每次作品一出版總是會吸引不少繪本迷收藏。
在「金瓜石—金仔山的黃金歲月」繪本中，讀者可以一覽金瓜石百年採金歷史、了解礦工生活的辛勞、也能領略台金時期金瓜石聚落繁華的樣貌。黃金博物館希望繪本再將金瓜石百年地景價值提升，將礦山記憶傳承在地學子。民眾如有興趣選購本書，可在黃金博物館遊客服務中心，或是實體及網路各大門市皆可購買。
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