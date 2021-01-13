南門市場年菜 北市推網購可獲好康

台北市市場處今天表示，農曆春節將屆，南門中繼市場年菜採購月即日起跑，民眾可透過網路購物買經典年菜外，只要透過市場電商平台消費或現場以悠遊付付款，可獲得優惠好康。

北市府市場處在南門市場舉辦記者會，副市長黃珊珊等人出席。黃珊珊致詞時說，南門市場是台北市的驕傲，且也獲得經濟部評比五星級市場，市場攤位也分別獲五星級、四星級榮耀。

她表示，市民過去都習慣在農曆過年到南門市場買年菜，為提供消費者更多選擇，南門市場即日起推出網路購物，還有到市場消費刷悠遊付可獲回饋金等活動。

市場處指出，南門市場年菜採購月今天開跑，今年結合回饋活動及電商平台正式營運，祭出多項優惠，除到市場消費使用悠遊付可拿回饋金外，南門市場電商平台可用8折優惠買到限量金牛迎春年菜組。

市場處表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多民眾會考量以網購辦年貨，南門中繼市場加入網購行列，成為台北市首座推出電商網購平台服務的傳統市場。

市場處指出，為慶祝網購平台上線，南門市場祭出限量年菜組，集結市場內人氣名攤、百年名店店等年節必買商品，更多南門市場年菜活動可至台北好市發聲或南門市場官方臉書臉書Facebook粉絲專頁查詢。