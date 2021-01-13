少年3度罹癌恐切半張臉 單親爸戶頭剩4百善心協會全出

新北市一名14歲的許姓少年(化名小宇)，原有健康的童年生活，不料7歲那年罹患罕見的臉部腫瘤，雖然2度獲得控制，不料去年又復發，癌細胞啃食牙齦、牙齒，如今得割去大半左臉才能保命。不過多年來龐大的醫療費，已讓相依為命的爸爸耗盡儲蓄，戶頭只剩下400元，所幸在「社團法人愛的延續公益協會」協助下，將負責起後續的醫療及生活重建費用，才能讓小宇安心地接受治療。

協會指出，小宇2歲那年，父母親離異，由從事廚師爸爸獨自扶養，如果經濟負擔許可時，總是趁休假帶著孩子四處出遊，創造許多父子倆美好的回憶。不料小宇在7歲時，卻罹患「惡性橫紋肌肉瘤」的罕見癌症，為了小宇龐大醫療費用，許先生辭去廚師工作，從早到晚打三份工，才得以讓小宇接受治療。

雖然在首次治療後，一度控制病情，不料在小宇9歲那年，腫瘤又再次復發，且狀況更嚴重，必須進行顏面挖除，青春的臉龐自此不再完整，即便用部分左小腿骨重建，仍無法恢復原本的模樣，這也讓小宇一度變得相當自卑。

經過父親耐心陪伴及鼓勵，小宇在11歲那年逐漸恢復健康，並重返學校讀書，原以為可以跟其他同學一樣，開心的共度校園時光，但造化弄人，在小宇去年剛滿14歲不久時，被切除的左臉部為突然冒出巨大腫塊，緊急就醫後竟發現，癌症第3度找上門，且已是第三期，嚴重啃食牙齦、牙齒，得割去大半左臉才能保命。

由於狀況危急，小宇必須在本月20日進行緊急手術，但手術費及接下來一年的住院、化療等費用，大約需要60萬，且全天都要有人照料，讓戶頭只剩400元的許爸爸哽咽說，「好希望老天爺拿我的命跟兒子換」。所幸「社團法人愛的延續公益協會」得知後，霸氣表示將全額負擔，才讓父子能夠再次度過難關。

社團法人愛的延續公益協會理事長張庭溢表示，小宇的故事在社群媒體曝光前，協會就表示會支應一切手術及住院費用，更會幫助小宇及父親往後的生活必要所需，讓他們得以自立，不只是一次性的協助。

張庭溢說，由於小宇的故事經網友轉發後，各界善款紛紛湧入，系統一度大當機，但不論專案善款夠不夠，都會持續性的協助小宇，因此也呼籲善心民眾，可捐贈協會其他需要幫助的個案，讓更多弱勢家庭都能得到協助。

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