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疫情升溫北市府取消尾牙？ 黃珊珊：會再討論

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，今天下午會召開防疫會議，屆時若有大型活動出現變數，會再向市民報告。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊表示，今天下午會召開防疫會議，屆時若有大型活動出現變數，會再向市民報告。記者鍾維軒／攝影

疫情升溫！北部某醫院昨爆2例本土新冠肺炎確診案例，鄰近的北市也擔心會受到影響，至於是否會跟進桃園市政府取消尾牙活動？台北市副市長黃珊珊今受訪時表示，今天下午市府會進行防疫會議，屆時會討論是否取消大型活動，包括台北燈節或尾牙等，或針對醫院進行更嚴格的管制，結果出爐會向市民說明。

台灣昨新增2例新冠肺炎本土病例，桃園市政府宣布取消尾牙，北市府是否會跟進？黃珊珊對此表示，北市正在確認該確診病例的足跡是否有到台北，若疫情有升溫的跡象，會再今天下午2點的防疫會議討論。

至於台北市的醫療院所會不會進行更嚴格的管制？黃珊珊說，台北市內收治新冠肺炎確診病患的醫院，本來就有相關的防護措施，最近還會再加強演練，在防護和醫護人員的保護上要更精進熟練，會不會更嚴格要等討論後才會知道。

不過台北各商圈的年貨大街和台北燈節接踵而至，恐怕會帶來大量人潮，就怕有群聚感染的風險。黃珊珊則說，燈節有分靜態展示和動態活動，以去年為例，就曾取消所有動態活動，如果空間夠大，也沒有近距離長時間和他人接觸，就沒有大型群聚的問題，戴口罩都會是最有效的防護。

在年貨大街部分，黃珊珊指出，現在都已經禁止試吃和現場製作食品，所有食物都要有外包裝，進出口也派人量體溫、噴灑酒精，戴上口罩就是最好的方法。黃珊珊說，在人流上面還是會做調整，但實聯/名制比較難實施，畢竟年貨大街就和夜市一樣，有很多巷口，難以完全控管，但盡量讓活動不要太擁擠，更重要的是要做好自我防護。

北市 黃珊珊 年貨大街

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