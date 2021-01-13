新店防疫中心彩繪3D立體牆面 吸引路過民眾拍照打卡

新北市新店防疫中心將外牆設計成3D立體圍牆彩繪，工程在去年12月底完工，讓原本冰冷的水泥牆，頓時活潑了起來。讓經過的民眾都被吸引停下腳步拍照打卡，動保處表示，這次利用新店防疫中心外牆展示3D立體動物彩繪，就是要推動人類和動物的社區大和解概念，讓更多毛寶貝們能走入人群被社會接納，最終找到屬於自己的歸屬。

新店防疫中心外牆總長有46公尺、高有1.95公尺。因此利用外牆長度及高度，描繪了各種動物種類和優美的自然風光，將繁雜而富變化的景物統一納在外牆上。外牆主要分三個部分，從左邊平地草原開始有人類最親近的毛寶貝狗狗和貓咪，往右延伸至山谷則可看見到各種常見的野生動物及鳥類，再到溪流則結合新店香魚的故鄉特色。

新店防疫中心圍牆彩繪工程構想及設計是由動保處、新店區公所、在地里長游炎嵐及彩繪廠商共同協商及與勘，希望能夠展現出各種不同的動物及人類在這大自然下的共同生活形態，對於民眾是一個很好的生命教育。因此設計上外牆則採用充滿層次感顏色及多種可愛的動物來吸引民眾的目光，民眾經過此處不妨停下腳步多看幾眼這具有生命教育的圖像。