回顧北市防疫決策過程 柯文哲：從未逆時中

新冠肺炎疫情未歇，台北市長柯文哲今天回顧首架中國武漢包機返台及北市跨年晚會決策過程，強調「覆巢之下無完卵」，他從未「逆時中」，是在專業判斷有問題時向中央反映。

柯文哲上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，提到台北市照常舉辦跨年晚會被罵得一蹋糊塗，但歌手張惠妹在台東演唱會不僅吸引7萬歌迷，還有小吃攤，且如果要停辦在戶外戴口罩的跨年晚會，應先停止更危險的餐廳近距離聚餐，「這是典型的雙重標準」。

柯文哲表示，台灣政府剩下兩種人，一種是帶風向、一種是跟風的，他認為民粹政治是台灣正面臨的重大危機，且政壇上沒有人有能力對抗民粹，這代表國民素質仍需要再提升，「我最生氣的是老百姓為什麼對政治人物說謊不生氣。」

至於他本人是屬於哪一種，柯文哲說，他是不肯對民粹投降的人，而他已數次運用科學展現出對抗民粹的能力，例如判斷應不應放颱風假就是遵循消防局跟台大氣象團隊的專業。

談到被批評「逆時中」的始末，柯文哲拿出去年1月29日首架中國武漢包機返台前，衛福部在各縣市選定集中檢疫場所後發的公文，他不滿地說，公文上並沒有說地點不能公布，但他講出來後卻被各界批評。

他說，公開透明能夠省掉很多麻煩，他對台灣的國民素質與民主政治有信心，雖然公布檢疫地點，當地里長一定會反彈，但人性是善的，公布後各界就能去準備，例如原本在陽明山的檢疫所沒有接衛工管，恐成防疫破口，北市府急忙連夜趕工，把衛工管接起來，讓回台的民眾可以入住。

柯文哲強調，SARS期間台北市之所以出現防疫破口，是因為中央與地方不同調，所以他完全沒有「逆時中」，都是「順時中」；但是「覆巢之下無完卵」，當他的專業判斷認為有問題時，就會舉手向中央反映，例如去年質疑酒店、舞廳的復業標準，以及堅持莫斯科古典芭蕾舞團表演應停辦。

柯文哲在節目後接受媒體聯訪，對於昨天出現2例武漢肺炎本土確診病例說，不用幻想零確診，重點是把感染源封住，不要再擴散就好了；若要零確診，除非封城，不然不可能。