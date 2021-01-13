年底避免聚餐 侯友宜：鼓勵尾牙改年菜、抽獎改視訊
年關將近是辦尾牙的高峰期，不過近期新冠肺炎疫情日益嚴峻，新北市長侯友宜今在防疫會議指出，停辦尾牙會影響餐廳等生意，呼籲與餐廳合作，把尾牙改為年菜讓同仁帶回家享用，抽獎也改線上視訊，不僅能讓單位有向心力，也不會影響經濟發展。
新竹縣、基隆、花蓮、金門等縣市政府隨後紛紛宣布取消尾牙或延期舉辦，新北市長侯友宜指出，去年12月國內出現本土感染，就擔心疫情會不斷上升，他早就交代尾牙能取消就取消，不能就延後到春節。
侯友宜說，境外案例不斷移入，容易造成國內社區感染，新北所有大型活動、室內尾牙均已實名制，若沒辦法掌握人潮就縮小、延後、停辦，而年底是大家聚會在一起辦理尾牙時刻，但尾牙取消對餐廳會有衝擊，新北就有局處把尾牙改年菜。
侯友宜表示，尾牙改年菜能促進餐廳業者的消費，同時大家群聚感染，年中的抽獎也改以線上視訊，只要人潮不聚集，可以用不一樣方式，讓單位有向心力，不影響經濟發展。
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