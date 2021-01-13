新北釋出478間防疫處所 明晚線上開放預訂

春節即將到來，不少台商等國人陸續返台，防疫旅館數量備受考驗，新北觀旅局長張其強指出，新北釋出478間防疫處所，明晚6點開始開放線上申請。新北市長侯友宜說，新北防疫旅館還是能落實回來就能安排入住。

1月15日起返台居家檢疫者需「一人一戶」，加上農曆過年將至，防疫旅館1月的住房率爆滿，各縣市都為了即將返台的民眾準備防疫旅館，新北目前有180間集中檢疫所、298間防疫旅館，明將啟動「防疫旅館緊急申請平台」供申請。

張其強表示，由於一人一戶政策，旅客登機前有居所新規定，明晚6點新北觀旅網（https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/) 的防疫旅館緊急申請平台就能申請，感謝中央的經費支持以及地方旅館業者的配合。

張其強也說，過去一星期每天約有4到5名返台民眾，抵台後才在機場申請防疫旅館，也就是所謂的「機場派房」，15日前仍會保留部分房間數供在機場申請，15日以後就全部釋出，一律由線上預約申請。

侯友宜說，目前是春節返台民眾居家隔離的高峰期，居家檢疫已成長2倍，新北的防疫處所均採「集中管理方式」，由觀旅局統一指揮調度。