三峽興隆宮媽祖廟重建動土 侯友宜出席預祝改建順利

新北市三峽興隆宮媽祖廟今日舉行重建動土大典，市長侯友宜特別前往參拜，祈求信眾平安健康、市政順利。興隆宮重建工程斥資5億元經費，除遵循傳統工法，廟體設計並融入老街歷史街區意像，預計於115年完工。

侯友宜表示，創建於清朝乾隆年間的興隆宮見證了「三峽」的發展，是在地重要的信仰中心，廟方秉承天上聖母慈悲濟世精神，長期捐贈社福團體物資，公益行善不落人後，並大力推廣民俗宗教節慶，淨化社會人心。媽祖廟重建是地方上重要的大事，預祝改建工程順利、香火更加鼎盛，持續護佑三峽。

三峽興隆宮媽祖廟主任委員陳福生表示，興隆宮與三峽祖師廟及三峽福安宮，合稱三峽區三大古廟，建廟逾240年歷史，因不同時期的整建以簡易鐵皮屋處理，造成動線紊亂，建築外觀無法融入整修後的老街景觀，且現有空間狹小，不敷使用，規畫原地重建，提供信眾舒適、溫馨的參拜空間。

陳福生說，經長時間籌資經費5億元重建，預計5年後可落成啟用，希望重建完成後能成為老街亮點，讓天上聖母慈蔭續佑信眾、月老星君牽線終結孤單等，同時也將傳統文化繼續傳承下去。

該廟重建建築師張肇丞說，興隆宮位於三峽民權老街，閩南式街屋綴飾華麗巴洛克紋飾，因此寺廟設計從外觀整體顏色、選材都特別融入老街意象，採三殿兩廊式格局，依照神格位階重新安排參拜空間及動線，以符合宮廟參拜的儀式空間，前殿(拜殿)並採五開間，展現宮廟內供奉玉皇大帝、天上聖母、觀世音菩薩之威儀。

此外，照明計畫設計天井，使白天陽光自然撒落，夜晚呈現興隆宮媽祖廟屋頂歇山重檐的層次感，並利用LED洗牆燈洗出屋簷及燕尾的美麗線條，局部投射燈則聚焦在泥塑、剪粘、石雕等工藝美學之展現，另外，廟埕廣場採用宮廟樣式燈籠，營造莊嚴而溫馨的宗教儀式空間。

民政局長柯慶忠指出，先民於乾隆初期來台開墾，為求海域平安，於福建蒲田「湄洲祖廟」隨身恭請蒞臺，有感「媽祖」神威顯赫，遂創建「興隆宮」。興隆宮媽祖廟的重建是信眾殷殷的期盼，預期完工後能讓更多前來老街的民眾，體驗豐富的人文史蹟、寺廟文化之美，感受宗教的正向信仰。