「廣行鞋助」寒冬贈鞋 國內外愛心嘉惠400位三峽學子
有人搶購上萬元運動鞋毫不手軟，但在許多偏鄉的小孩，却只殷盼著能有雙好的新鞋穿。
這個心願新北市三峽區廣行宫主委黃騰霆等愛心人士們聴到了。在大家贊助下，促成（廣行鞋助）寒冬送暖愛心赠鞋，400雙新穎舒適的運動鞋，今天全部送達三峽區各國、高中弱勢家庭小孩手上。
新北市教育局長張明文，代表市長侯友宜致贈感謝狀時表示，廣行宫各委員和所有愛心人士，不僅出錢買鞋，還到各校辛苦為孩子們丈量大小尺寸，讓孩子們能够穿新鞋過新年。
黄腾霆满心歡喜表示，這次募款過程中，最叫人欣慰的是，連遠在加拿大的三峡林姓鄉親聴聞此活動，立即捐赠200雙，期望未来能抛磚引玉。
「廣行鞋助」愛心赠鞋活動，下午在三峽廣行宫舉行，來自三峽各國中、小學校方代表到場致赠感謝状。三峽區中小學家長協會理事長冮支杰、桃園圆夢愛心關懐協會理事長謝慧謹、桃園市表揚好人好事運動協會理事長趙子良等愛心團體、人士都到埸。
廣行宫主委黄腾霆表示，自己從事鞋業生意，看到孩子都能擁有一雙好鞋穿，真的非常高興，未来「鞋助」範圍會逐漸外擴其他區域。
三峽區長周晋平也說，謝謝各界讓孩子們過個快楽年，也期許廣行宫能將這份愛一直延續下去。
趙子良、謝慧謹強調，1月17日將表揚好人好事代表，2月3日起，將上桃園復興鄉送愛心，而且「每月一愛」要擴及各縣市。
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