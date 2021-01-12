地底多寶藏 黃博館推水金九為地質公園

新北市立黃金博物館1/8至5/30推出「水金九．大地的博物館」特展，介紹當地沉積岩、火成岩、換質岩三類礦脈的各種質地與光澤，民眾能親手體驗礦石觸感，也能見到茶壺山、大小金瓜地底形成原因，黃博館更希望加強推廣，水金九地區能盡快成立法定地質公園。

新北市立黃金博物館館長謝文祥表示，瑞芳區水金九地區不僅是全台最知名的採礦區，特殊地質更留下諸多觀光景點，因為地底火山形成的小金瓜露頭、茶壺山、牛伏礦體奇景至今仍可見，還有礦山遺址、黃金瀑布、陰陽海等礦業留下的人文歷史，新北市立黃金博物館為此，以水金九各地區的特殊礦石展示，作為2021首個特展，讓民眾了解風景區地底下的精采寶藏。

這次展覽的22顆礦石中，水湳洞海邊採集到豐富化石留存的沉積岩，基隆山成分相當具代表性的安山岩，還有岩石元素與地底溫熱水源化學反應而成的換質岩，各種質地與光澤，民眾都能親手感受，為了讓民眾能了解三種礦脈如何在經年累月中塑造如今的茶壺山等奇景，展區特別打造了「礦山X光機」，讓民眾藉轉扭看到地底礦脈走向及其特殊成分。

新北市立黃金博物館館長謝文祥表示，地質公園跟自然保育區、國家公園有所不同，強調永續發展，除了生態地質保護外，還有地景旅遊、加強社區參與和教育學習，在去年水金九地區已被列為地質公園網絡成員之內，此次展覽中特別介紹台灣地質公園的脈絡發展，也期望在今年能盡力將水金九地區晉升為「法定地質公園」，提升在地保育的依據，也讓世界能看到這裡的獨特風情。