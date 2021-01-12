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陽明山水牛又死1隻！小牛眼口鼻冒血 死狀詭異

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
陽明山擎天崗今又發現1隻小牛死亡，眼口鼻冒血，死狀詭異。圖／截至「為牛請命-巡牛志工隊」臉書社團
陽明山擎天崗今又發現1隻小牛死亡，眼口鼻冒血，死狀詭異。圖／截至「為牛請命-巡牛志工隊」臉書社團

陽明山擎天崗水牛大量死亡，近日寒流來襲，陽明山下雪，再度發現2隻死亡野化水牛，其中一隻疑似凍死，經陽管處統計，迄今已有37水牛死亡。然而，又有民眾今於竹篙山南邊界出口發現剛死亡的小牛，詭異的是，小牛死狀慘烈，四肢僵硬、眼口鼻冒血，陽管處接獲通報後即刻派員前往了解，民間巡牛志工除到場查看外，明日也將邀集專家學者上山檢驗。

巡牛志工表示，趁著今日天氣晴朗之際，上山搜尋水牛活動情況，卻在竹篙山南邊界出口、刺鐵網20公尺處，發現一隻剛死不久的小牛，仔細觀察發現，小牛的眼睛、鼻子、嘴巴都冒血，死狀慘烈且可疑，因此即刻通報陽管處及民間愛牛團體。

文化大學教授胡正恆指出，巡牛隻公約在下午3時發現小牛，疑似今早就死亡。眼口鼻冒血死狀的確不尋常，但初步排出是遭到獵殺，若被獵殺會有開放性傷口，部分身體會被鋸開或撕裂，但這隻死亡小牛身體完整。

胡正恆表示，眼口鼻有出血情況有可能是因內出血緣故，過去死亡的30多隻野化水牛內，也有一隻因抵抗力弱，得到急性肺炎死亡，當時也發現出血情況，但今日死亡小牛是否也得肺炎，還需等專家學者座詳細檢驗；另，明日志工們也會組一支登山隊，前往竹篙山南峰巡查。

胡正恆感嘆，這隻死掉的小牛就死在刺鐵網附近，初判是沿著刺鐵網想找出口，可惜的是，若能再撐個20分鐘，下山就能抵達平等里里民搭設的救援牛棚。但恐因小牛經驗不足，身旁又沒有成牛帶領，才沒順利下山。

陽管處回應，目前已通報北市動保處，後續將由動保處邀集相關人員進行檢驗，眼口鼻冒血情況，初步看來為遭鳥啄或其他動物咬。

陽明山擎天崗今又發現1隻小牛死亡，眼口鼻冒血，死狀詭異。圖／截至「為牛請命-巡牛志工隊」臉書社團
陽明山擎天崗今又發現1隻小牛死亡，眼口鼻冒血，死狀詭異。圖／截至「為牛請命-巡牛志工隊」臉書社團
陽明山擎天崗今又發現1隻小牛死亡，眼口鼻冒血，死狀詭異。圖／截至「為牛請命-巡牛志工隊」臉書社團
陽明山擎天崗今又發現1隻小牛死亡，眼口鼻冒血，死狀詭異。圖／截至「為牛請命-巡牛志工隊」臉書社團
陽明山擎天崗今又發現1隻小牛死亡，眼口鼻冒血，死狀詭異。圖／截至「為牛請命-巡牛志工隊」臉書社團
陽明山擎天崗今又發現1隻小牛死亡，眼口鼻冒血，死狀詭異。圖／截至「為牛請命-巡牛志工隊」臉書社團

水牛 陽明山 肺炎

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