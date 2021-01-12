大門進出不便 汐止忠厚市場擬調整卸貨區

汐止忠厚市場門面有待改善，主要是因為目前大門正對著卸貨區，造成民眾都得走旁邊的階梯很不方便，也影響門面，所以，在接獲陳情後，今(12)新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，協調是不是調整卸貨區的位置。

忠厚市場自治會長李財畇說，忠厚市場大門長期都是在卸貨，因為沒有階梯有一個危險性，因為樓上也有公托，經常有家長推娃娃車送小孩來，如果鐵欄杆一沒關，擔心一不小心就會失下去了，如果出事情問題很大，主要是因為卸貨區沒有階梯落差大，所以，今天很感謝議員張錦豪協助改善。

厚德里長陳有諒指出，市場自治會因為大門口希望方便採買民眾進出，所以，希望能夠做階梯，不過，對於攤商或是垃圾車來講的話，做了階梯可能卸貨時間就要多一點，也要多走幾步樓梯，那有利有弊，原則上是尊重自治會的決定。

市議員張錦豪表示，忠厚市場大門長期以來是卸貨區，今天請市府市場處來做一個調整，讓大門能夠有一個階梯，方便民眾進出採買，那會勘討論後，請自治會和攤商們再開一個會，把大家的決議確定清楚後，將卸貨區和垃圾車來收運垃圾的配套措施說明清楚，再交由市場處來做看如何調整，是不是要做階梯，將卸貨區移到旁邊，另外，忠厚市場大門口旁邊，是不是能夠在節慶時做攤商的促銷，也請市場自治會提出申請，帶動買氣也提供更好更舒適的採買環境。