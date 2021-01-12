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加強防制事故發生 汐止警動員取締違規

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導
汐止警分局從1月5日至11日實施肇事原因防制及強化執法，動員大批警力在各大路口進行違規取締。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局從1月5日至11日實施肇事原因防制及強化執法，動員大批警力在各大路口進行違規取締。 圖／觀天下有線電視提供

為提升見警率並加強防制事故發生，汐止警分局從1月5日至11日實施肇事原因防制及強化執法，動員大批警力在各大路口進行違規取締，總計取締轉彎未依規定228件、超速200件、闖紅燈156件、紅燈右轉16件、行人違規30件、酒後駕車3件。

鑒於冬日天候欠佳，新北市轄區109年11、12月A1及A2事故較去年同期增加12.2%，110年1月迄今亦發生死亡事故計4件，經分析主要肇事原因以「轉彎未依規定、超速、闖紅燈、紅燈右轉、行人違規及酒後駕車」等項目居多。

汐止轄區109年11、12月A1及A2事故計462件，較108年同期增加4件，另110年1月1日至昨(11)日未有死亡事故發生，然為提升見警率並加強防制事故發生，汐止分局於1月5日至11日實施肇因防制強化執法，計取締轉彎未依規定228件、超速200件、闖紅燈156件、紅燈右轉16件、行人違規30件、酒後駕車3件。

汐止警分局呼籲，民眾駕駛車輛時，務必遵守交通規則並注意道路標誌、標線、號誌，依規定禮讓車輛、行人，降低事故發生機會，減少傷害發生風險，共同努力以保障自己及他人交通安全並避免受罰！

事故 汐止

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