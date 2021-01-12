淡水番仔田山路崩壞 市議員要求盡速修復

新北市淡水區忠山里番仔田有一處產業道路，因受陰雨連綿影響邊坡崩壞，因此新北市議員鄭宇恩邀集相關單位會勘，發現不只是道路邊坡崩壞，就連路面都有嚴重下陷的情況，要求公所盡速進行搶修。

最近好幾個星期，都是陰雨連綿的天氣，位在新北市淡水區，忠山里番仔田有一處產業道路，就有民眾向市議員鄭宇恩陳情，這一處道路路基有明顯流失的狀況，因此議員日前也邀集相關單位來到現場會勘，發現不只是道路邊坡有崩壞的現象，就連路面都有下陷的嚴重情況。

市議員鄭宇恩表示，過去也有附近居民向他們反應有車輛衝到一旁的菜園當中，加上現在路況不佳，若是再下雨，加上車輛重壓，可能就會讓居民的連絡道路整條無法通行，也要求公所盡速進行搶修。

這條產業道路的路基已經比路面還要退縮，狀況也符合災害搶修條件，因此公所也將會立即的來進行相關修復作業，希望以民眾通行安全為考量，讓附近有數十戶的居民有個安全回家的道路使用。