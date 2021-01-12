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氣溫急凍 汐止區長訪街友送保暖物資
寒流持續發威，氣溫急凍，這波寒流低溫將下探10度以下，配合新北市政府啟動低溫關懷機制，今(12)日汐止區長陳健民也帶著毛帽、暖暖包及泡麵，前往汐止火車站、北峰公園關懷街友，協助他們溫暖度過寒夜。
汐止區長陳健民表示，寒流一波又一波，我們希望民眾能夠好好照顧自己的身體，那市長也要求我們要出來關心街友，公所也在每個禮拜都會出來關心，而在汐止火車站就有五個點有街友，剛也提供他們泡麵、毛線帽、毛襪、暖暖包相關保暖物資，未來也會持續關心，並且如果遊民願意去街友外展中心，當然是最好，我們也會提供協助，那如果不願意，也希望他們能多注意自己的健康做好保暖。
天氣這麼冷，街友還是堅持晚上睡在火車站廣場，公所除了提醒夜晚更冷要注意保暖，也建議到街友外展中心住，不過，街友都覺得不方便，認為在這裡比較自由，拒絕收容。
除了廣場兩位，也進到站內幾個逃生梯的樓梯間，其中有一處就擠了三位遊民，汐止區長陳健民一一送上保暖物資，並且關懷還需要些什麼，協助他們溫暖度過寒夜。
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