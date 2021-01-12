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新北PM2.5連3年下修 下一步看齊美國

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市政府環保局目標2023年空氣品質要看齊美國標準。圖／新北市政府環保局提供
新北市政府環保局目標2023年空氣品質要看齊美國標準。圖／新北市政府環保局提供

據行政院環保署最新公告顯示，新北市近3年細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度已低於國家標準15 µg/m3，今年起晉升為二級防制區，目標在2023年要降到美國標準12 µg/m3以下。

近年來空汙議題備受重視，新北市在2014年PM2.5統計高達22.3 µg/m3，侯友宜接任市長後目標2023年打造新北成為無媒城市，近3年PM2.5數值分別為15.4、13.9與12.8 µg/m3，成功控制在國家標準之內。

新北市政府環保局說明，近年控制固定空汙政策包括燃煤鍋爐退場、瀝青業燃料油改氣及排放數據自動傳輸、電廠加嚴排放標準等，且已完成3座燃煤氣墊共生機組退場；在移動空汙上，推動高污染車輛攔檢、鼓勵老舊機車換購或新購電動車並予以補助，去年淘汰上千輛柴油車以及10萬輛機車。

環保局鼓勵市民多搭大眾運輸、避免露天燃燒、紙錢減少燒或集中燒，都是維持良好空品的助力。環保局表示，新北市將持續推動及落實各項空氣污染防制工作，期望能在2023年將PM2.5控制在美國空氣品質標準12 µg/m3。

PM2.5 侯友宜

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