愛的接力賽！ 4歲女童送養澳洲養父母不捨

4歲的「心心」出生3個月大就到寄養家庭生活，近期將出養到澳洲，讓拉拔心心長大得吳姓阿公阿嬤感到不捨，昨收養的澳籍華裔夫婦首次與心心見面，還帶著兔子玩偶前來，吳姓阿公感性的說，這半年來已經約定好了，妳去澳洲看兔子，他會與阿嬤一起到澳洲看妳。

遭多元創傷的女童心心，身體受到生父母影響一出生就有抽搐、哭鬧不休、難以餵食等症狀，出生後在由新北社會局安置在寄養家庭，並吳姓阿公阿嬤細照料下恢復健康，不過免疫力較差，只要感冒就要到醫院，也因此特別黏著吳阿公阿嬤。

吳阿公也常買心心最愛的兔子給她，讓這對祖孫感情特別好，不過4歲大的心心，經由基督徒救世會依中央出養法規，媒合出養到澳洲，收養者是一對華裔夫婦，這半年來心心也與收養父母視訊，藉此認識澳洲的生活。

收養的華裔夫婦來台灣後經過居家檢疫等防疫規定後，昨正式與心心見面，心心見到收養父母後卻緊緊抱著吳阿公，吳阿公趕緊說著，「這半年來我們不是說好了嗎？妳要去澳洲看兔子，以後阿公阿嬤也會去看妳」。

華裔夫婦也讓自己的6歲兒子，以哥哥角色帶著兔子玩偶送給心心，也才讓心心接手玩偶。心心目前會與收養的華裔夫婦遲須待在台灣約一周，才會啟程前往澳洲展開新生活。

新北家防中心主任許芝綺說，心心有蛀牙，治療齲齒和牙套須額外負擔7萬元醫療費，透過愛心人士與醫院幫忙下，完成所有得療程，將用最健康的身心前往未來的家。

許芝綺表示，每年約有100名兒少因父母疏忽照顧、虐待遭安置，其中有1成更受毒品影響，安置一段落後須媒合寄養或出養，去年新北共17名孩子媒合是國內外的新家庭，展開新生活。