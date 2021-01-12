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五股水碓窠溪全都是泡沫 竟是消防惹的禍
新北市政府環保局昨日接獲民眾反應，五股區水碓窠溪河面出現大量泡沫，經過檢驗後發洩是都林路上一處新建工程進行消防測試而引起，由於業者疏忽導致消防泡沫廢水流入下游流域，環保局已依違反水汙染防治法第30條告發，並令業者立即改善。
流入下游泡沫經檢驗後酸鹼值、水溫皆正常，也沒檢測出急毒性或重金屬等汙染，稽查人員判斷應為界面活性劑而導致。界面活性劑具有隔絕空氣之效果，是常見的泡沫滅火器用料，環保局表示，界面活性劑雖毒性不大，一旦大量流入河川阻隔水面，會影響水下生態。
環保局除命業者將殘留廢水抽出妥善處理，委由合法清運業者清理，避免造成二次汙染，並依法告發，最重將處300萬元罰鍰，業者亦承認疏失將儘速配合改善。
環保局提醒，若有產生廢（汙）水的疑慮，無論多寡都應妥善處理並符合放流水標準後始得排放；若規模較大者，則應向環保局確認是否達列管規模並申請排放許可，否則最重將面臨高達2000萬元罰鍰及停工處分。
環保局強調，後續仍將加強各河段水汙染專案稽查，以遏止不法業者偷排廢（汙）水汙染河川水質，也同時呼籲市民倘發現任何汙染，請立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護環境品質。
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