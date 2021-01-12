新北推「青春山海學」 在地人文地景融入240種課程

新北市幅員廣闊，自然風景、人文歷史豐富，新北市教育局今在新店區文山國中首辦「2021新北教育實驗課程論壇」，以26所國中共43堂的教育實驗課程為基底，將在地特色融入各校教學，打造240種「青春山海學」新北課程品牌。讓學生除了學習既有課程，還能深化在地認同。

教育局指出，104學年度起推動教育實驗課程至今已邁入第6年，投入近5千萬經費，協助各校發展累計240種課程，開設跨領域主題課程1960班，有5萬8800位學生受益。

例如坪林國中帶領學生訪問社區耆老採集故事，認識社區景物，並以學生視角創作新生入學手冊，結合蠟染與藍染創作的店家故事，形成老街裝置藝術。課程由坪林國中與坪林故事採集團隊合作研發，該團隊中的陳科廷就是坪林人，他說，「我最希望能觸發坪林的下一代看見不一樣的坪林，匯聚更多的力量一起點亮坪林。」

位於台灣最北端的石門國中，則結合周邊豐富的自然生態資源，設計老梅綠石槽、石門洞、富基漁港及北觀處的動態探索課程。7年級朱芷瑩說，「以前每天看到老梅社區沿途插畫都沒有感覺，但現在經過都會再三品味畫中的意涵。」徐子翔則表示，「從小只知道海邊的樹長得歪歪的，實地踏查後才知道這裡的風太強，樹要順著風的方向生長，像被風剪過一樣，所以稱為風剪樹。」

三芝國中的12名學生今也現場分享「絕非『偶』然」的課程，改編自西遊記「大鬧水晶宮」，並結合海洋教育及縫製布袋戲偶、道具。8年級李邦集說，這都是課本上學不到的知識，每次舞動手中的戲偶時，很多人生的道理也在腦海裡浮現，幫助思索人生方向。