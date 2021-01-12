迪化年貨大街攤位降租 黃金店面仍找嘸攤販進駐

受疫情影響，迪化年貨大街今年禁止試吃，攤商招租狀況也受到影響，有許多販賣食物的業者還在考慮是否進駐。迪化商圈發展促進會前理事長徐慶棋表示，超過9成的攤商都已出租，也鼓勵店家共體時艱盡量降低租金；但入口處的幾家黃金店面老闆都坦言，即使降租還是沒有租出去，攤販也都還在觀望中，「以往這時早已一攤難求，都租出去了」。

迪化年貨大街於1月28日起跑，為期14天，為因應武漢肺炎防疫，台北市商業處規劃不可新設飲食攤及試吃，不會規範原本販售餐點店家，且須全程戴口罩。

徐慶棋表示，促進會有鼓勵店家盡量「共體時艱」，降低租金價格，增加攤商進駐意願，徐也說，要不要降租是店家權力，促進會還是以輔導為主。徐慶棋認為， 降價是因為疫情影響，但今年無法出國，加上現在假日人潮都比以往多，預計年貨大街開張時，人潮會更多。

至於禁止試吃和飲食是否會影響招租意願？徐慶棋說，促進會很早就知道不能飲食和試吃，所以販賣食物的攤商本身就會考慮要不要租攤位。徐強調，本來就有飲食店面或攤販可以不受影響，但新設攤販若要販賣食物，只能是包裝好的物品，不得現場製作。

徐慶棋指出，促進會在2年前就檢討過年貨大街「夜市化」的問題，因此與年貨無關的攤販已經越來越少，也不會給他們進駐，也輔導長期進駐的攤販讓商品「品牌化」。迪化商圈往年都會招滿400家，今年也不例外，且這次訂定主題為「老字號」，只要都是賣品牌，所以在地老店家都已進駐

徐慶棋坦言，鼎盛時期最高租金曾高達30萬，現在逐年下降，黃金地段平均在10萬到15萬，次等地段則落在7萬到8萬間。徐慶棋表示，目前超過9成的攤位都已經租出去，只有個別幾家還沒有租出去。

不過位在黃金地段幾家店的老闆都透露，自己的店面前都還沒租出去；某中藥行老闆表示，除了疫情外，也受到景氣影響，租金價格落在8萬元左右，不少攤位都來問，但都只有觀望。另外一家中藥行則認為，因為政策可能還會變動，所以攤商不敢隨意就租下。

服飾店老闆說，自己也只租了一半出去，以往就是9萬元14天，雖然降5千元租出去，但清潔費和搭棚費反而漲價。老闆還說，當初店面前還有長期會來賣花生糖的攤販，會現場炒出香味，吸引民眾購買，但現在該攤商也還在考慮要不要租，「以往這時早已一攤難求，都租出去了」。

不過面對禁止試吃，服飾店老闆倒是樂觀其成，他認為很多攤販都是老牌子，好不好吃大家都知道，以前那些貪小便宜試吃整條街的人也不會買，反而替攤商省下不少試吃成本。