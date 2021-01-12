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台中大安濱海樂園景觀橋預算到位 4470萬元將重建

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大安濱海樂園景觀橋預算已編列，將重建新橋，台中市議員吳敏濟和各單位今天到場會勘。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中大安濱海樂園景觀橋預算已編列，將重建新橋，台中市議員吳敏濟和各單位今天到場會勘。圖／台中市議員吳敏濟提供

影響台中大安濱海樂園發展前景的北汕溪景觀橋預算已編列，今天在現場召開工程說明會，台中市議員吳敏濟說感謝市府的支持，今明兩年共編列4470萬元重建，預計今年2月辦理設計監造發包作業，10月工程招標，工期8個月。

前大安鄉長、現任大安區觀光發展協會理事長蘇永珍表示，7年前大安沙雕音樂季時，看到數百人站在鏽蝕嚴重的橋上，擔心若坍塌恐發生嚴重意外，當時反映給吳敏濟爭取拆除重建；感謝吳敏濟提案爭取，現在虹橋終於編列預算重建，希望大安區觀光能更勝以往。

吳敏濟指出，2010年台中縣市合併爭取每年在濱海樂園舉辦沙雕音樂季振興大安觀光，每年吸引數十萬遊客蒞臨，園區內的設施也在同步更新，特別是關係到遊客安全的橋樑更須重視，會勘後，專家鑑定為危橋隨即封閉拆除。

吳敏濟表示，歷經6年的爭取，終於不負大家期望，新橋要發包重建，他建議市府在規劃之初聽取地方意見，設計出具有在地特色，並兼具交通及觀光功能的景觀橋，串連南北園及濱海自行車道，成為濱海新地標，帶動海線觀光及產業發展。

中市府建設局新建工程處主秘黃一峰表示，新景觀橋長60公尺，包含自行車道寬6公尺，採預力混凝土樑橋，比鋼構更耐蝕，總工程經費4470萬元，已獲分今年和明年核列預算，預計今年2月辦理設計監造發包作業，10月工程招標，工期8個月。

台中市風景區管理所秘書康文樹指出，感謝吳敏濟議員提案爭取重建虹橋，讓這個網美打卡聖地能回復往日榮景，虹橋的重建是大安濱海樂園重要的里程碑，每年沙雕音樂季平均有30到50萬人，完成後將可連絡南園，對媽祖園區的招標更有幫助。

台中大安濱海樂園景觀橋預算已編列，將重建新橋，台中市議員吳敏濟和各單位今天到場會勘。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中大安濱海樂園景觀橋預算已編列，將重建新橋，台中市議員吳敏濟和各單位今天到場會勘。圖／台中市議員吳敏濟提供

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