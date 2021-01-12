補強防疫腳步加速 侯友宜：15日前再增428間房

昨日外傳北部某醫院防控不當進入緊急狀態，新北市長侯友宜今日出面信心喊話，會協助新北市全力做好控管，周五前會再擴充428間防疫房間，要新北市民安心，目前在調度上一切正常。

對於上周新北市觀光旅遊局局長張其強提出新北防疫旅館不足的問題，侯友宜說明，雖目前庫存量下降，但還足以應付現況，而為了應付春節台商返國潮，新北市在周五前會空出428間房作為觀旅局統一調度使用。

侯友宜補充，若親屬在迎接家人返台時，可以到一般旅館住宿，市府將協調住宿3到5折的優惠，已經有許多新北市民使用此方案，讓需要居家檢疫的民眾能待在防疫旅館。

侯友宜強調，新北市一定全力做好防疫，目前防疫旅館與家屬安心住的政策兩者一同實現，還能支援離島民眾，透過觀旅局的調度，讓所有新北市民都能住到防疫旅館。