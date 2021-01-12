空調工程師搶手 職能發展學院首開班 訓後企業直接用

過去一年，不少行業受到新冠肺炎疫情影響，台北職能發展學院為因應產業需求，並培育專業技術人才，今年首度舉辦「冷凍空調工程師班」，辦理「冷凍空調技術職業訓練課程」送出職訓暖流，即日起至1月19日止開放報名。

北市勞動局長陳信瑜指出，隨折環境變化與技術發展，冷凍與空調已融入民眾生活角落，舉凡建物空調、冷凍冷藏、綠能環保、智慧環控、醫療生技、無菌無塵及疫苗低溫儲存等，為現今社會不可缺少的工業項目。

職能發展學院為培育冷凍空調產業專業技術工程人員，首開冷凍空調工程師班，甄試時間為1月29日，上課時間自2月22日至6月17日止，每周一至周五上午8時30分到下午5時5分。

其中，課程合作的廠商包含開全實業有限公司、廉鷹電器行、美昌空調有限公司、昇記影音電器有限公司等。陳信瑜表示，冷凍空調工程師班的甄試即提供工作職缺，且有廠商代表來面試，受訓後可由企業直接進用。