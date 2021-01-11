柯文哲任內審最久 北市府110年總預算今終三讀通過

台北市政府110年度總預算今終於三讀通過，這也是市長柯文哲任內，年度總預算審查最久一次。台北市議會今天下午兩點政黨協商時，包括住宅基金、大巨蛋權利金委外評估費等爭議仍多，數小時協商終達共識，隨即送大會二、三讀，但議會也對社宅提出譴責的附帶決議；大巨蛋的附帶決議則是不得「零」權利金，甚至核發使照前，應赴議會報告。

柯文哲今天傍晚也赴議會向議員一一握手致謝。

台北市110年度總預算案，歲出原列1731.43億元，結果遭議會刪減3.73億，審議通過1727.7億元。主要刪減項目，包括柯文哲的第二預備金，原列9.50億元刪減2.10億元，准列7.4億元；原編列推廣海外旅客赴台北自由行、海外行銷相關費、及杜鵑花季活動費等，原列0.33億元也被刪減0.14億，准列0.19億元。

至於台北市公車專用道工程原列0.89億元，議會刪減0.22億，准列0.67億元；陽明教養院華岡院區整修工程原列0.28億、也被議會刪減0.22億元。