「找乾爹」宣導引議論 新北消防撤文認思考不周

新北市消防局第四大隊近來仿西門町「找乾爹」議題推創意宣導卻引正反評價，甚至引物化女性質疑，立委王婉諭要求檢討此宣導決議流程。第四大隊坦承「思考不周」，已下架文宣。

四大隊日前找來曾拍過新北市消防局「猛男月曆」的陳姓女消防員，在寒風中穿短袖坐在新店區公所捷運站外，仿西門町正妹「徵男友」「求找乾爹」等新聞熱潮，也放上寫有「求找乾爹」的紙板。

紙板上寫著「不用有錢，幫我開窗就好，我家熱水器不通風，沒強制排氣」，留下消防局LINE ID及「希望你是我生命的救星」等字眼。照片被四大隊貼上臉書粉專並搭配貼文宣導熱水器使用注意事項。

四大隊貼文說，天氣好冷，這幾天要特別注意安全「1、使用煤油暖爐或洗澡時，應保持室內通風，勿將窗戶緊閉，以避免一氧化碳中毒；2、使用電暖器等高耗能電器取暖，應注意延長線是否過載，勿離周遭衣物、雜物、床邊太近，以免引發火災；3、家中有老人家及心血管疾病患者，應穿戴毛帽、圍巾並提醒多穿衣服保暖，以預防心血管疾病發生」。

在幾波大陸冷氣團及寒流持續發威下，此立意良善的創意宣導獲不少網友肯定，留言「被消防耽誤的行銷高手」、「真的很厲害，跟上時事」等，但也有許多網友紛留負評，甚至批評有物化女性之嫌。

新北市消防局第四大隊對宣導引發正反評價表示，虛心面對批評並坦承「思考不周」，已下架文宣，未來會以更嚴謹的態度行事。

立委王婉諭在臉書貼文表示，雖然新北消防第四大隊已經為此事道歉，但她仍要嚴正呼籲新北市消防局立即檢討此次宣導的決議流程，若有相關高層倚仗權勢壓迫基層消防員在寒風中出勤宣傳，應針對相關人員進行評議。她也會同步發函內政部消防署，要求主管機關盡速釐清整個過程是否有瑕疵。