雙連攤商盼恢復營業 北市府要求釐清名冊

約百名雙連攤商今天向北市府陳情盼過年前恢復原地營業。市場處說，民生西路45巷聚集攤販均無證，且設攤名冊逾1/3和去年盤點相異，近來又獲報有攤位買賣，要求自治會應釐清。

台北市雙連市集自治會百餘名成員上午到台北市政府大門陳情抗議，認為去年配台北捷運綠地施工須上圍籬而暫停營業迄今，且台北市副市長黃珊珊也親到市集承諾圍籬拆除後就讓雙連市集自治會盡速恢復營業，如今圍籬將撤除之際，北市府又再推水溝蓋工程，直批北市府多面手法欺騙。

雙連市集自治會會長林彥伶說，自治會並非反對施作水溝蓋工程，而是希望可以「喘口氣」延到農曆年後再施工，盼北市府誠實履行承諾，讓雙連市集能回歸原地擺攤。

市場處晚間發布新聞稿表示，民生西路45巷聚集攤販均屬無證攤販，多年來攤販違規占用市有地營業，導致路寬不符合消防救災所需的3.5公尺，影響附近住戶安全，北市府為解決此問題，決定對此處無證攤販進行管理工作。

市場處說，目前北市府對攤販管理訂有「攤販納管計畫」，即要求現場攤販符合「三管五要」，意即管人、管地、管秩序，以及消防要安全、食品要衛生、環境要清潔、道路要暢通及組織要健全，才具備納管資格。

同時，在去年7月台北捷運公司辦理「捷運公園改造工程」之際，也同步開始進行整頓攤販管理，自去年7月27日搭設施工圍籬起，每月都邀集現場攤販討論未來納管原則及處理方式，迄今共召開7場攤販討論會，要求其需符合納管原則及營業規範，且現場須能確實留設3.5公尺以上道路淨寬後，才做設攤規劃評估。

市場處指出，針對「側溝更新工程」部分，此屬鄰里建設工程，去年12月24日和今年1月5日已舉行2次會議並充分溝通，攤販也都同意配合「側溝更新工程」持續停業，並由台北市新工處配合退縮圍籬期程接續辦理。

新工處也表示，為降低對當地居民影響，工程期間將增派人工、機具以分段施工，盡力縮短工期提前完成。

市場處提到，針對西側攤販目前所提出的設攤名冊，和市場處去年5月所盤點現場攤販名冊，有超過1/3的名冊不一致，且考量近期多次接獲當地民眾反映民生西路45巷攤販有買賣攤位行為，將要求自治會對此釐清，以便盡速完成當地攤販納管工作。

市場處說，無證攤販納管工作，需在攤販符合納管原則前提下進行，有限度讓無證攤販在特定位置、限定時間營業，並兼顧環境衛生及民生消費需求，當地攤商應考慮里民對環境改善工程的期盼。