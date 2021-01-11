北市公費流感疫苗還有3萬劑 捷運站也可施打

春節前後為流感好發季節，台北市衛生局今天表示，目前北市公費流感疫苗還有約3萬劑，衛生局已陸續在各捷運站辦理接種服務，提醒尚未施打的市民把握機會。

公費流感疫苗接種對象包括50歲以上成人、高風險慢性病人、孕婦、滿6個月以上至國小入學前幼兒，以及國小、國中、高中、高職學生等。衛生局表示，北市109年度共訂購71.5萬劑公費流感疫苗，從去年10月起施打，目前剩下約3萬劑，由於接種後約2週才有保護效果，建議民眾儘早接種。

為了讓民眾方便接種流感疫苗，衛生局說，除了可以在合約院所施打外，也陸續安排在捷運龍山寺站、行天宮站、萬隆站、松山站等站點辦理公費流感疫苗接種服務，各場次及地點請至台北市政府衛生局網站「109年度流感疫苗捷運設站接種時程表」查閱。

衛生局表示，依據衛福部疾管署傳染病監測資料，近4週急診類流感全國統計就診百分比從7.2%上升至7.4%，台北市就診百分比從7.1%上升至7.9%，預期春節前仍有上升趨勢，且春節期間大量返鄉人潮，更可能增加病毒傳播的風險。

衛生局說，流感病毒常透過飛沫或接觸等方式傳播，常見症狀包括發燒、咳嗽等，幼童與長者抵抗力較弱，易引發肺炎等併發症，嚴重者恐導致死亡，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式之一，提醒民眾把握機會接種，健康平安與家人一起團聚春節。