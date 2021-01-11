新北新年首場大型徵才釋1400職缺 1月「周周有徵才」

新北市府去年在下半年疫後時間，辦理102場聯合徵才，提供超過5.6萬個工作機會。因應變種病毒來襲，中央加嚴邊境防疫控管，憂心廠商持續缺工，新北市政勞工局1月推出「週週有徵才」，讓民眾年前找到工作過好年，廠商覓得好人才，首場大型徵才將於15日在市府6樓大禮堂登場，總計36家廠商參與，釋出超過1400個職缺。

新北1月最大場徵才將於15日上午10時至下午2時舉行，邀請南亞科技、力晶基成電子製造、思創數位、宜得利家居、雲雀國際、安心食品等36家廠商參與，釋出超過1400個工作職缺，其中科技業超過600個，多為工程師、程式設計師等，起薪35K至40K。

勞工局表示，餐飲服務業、批發零售物流業亦為農曆春節前後，用人需求高峰產業，現場也提供超過800個職缺，包括儲備幹部、店主管等主管職，起薪上看38K。另外1月20日在中和區公所6樓禮堂、1月22日在三重過圳市民活動中心、樹林區公所及1月27日在板橋就業服務站，亦有辦理聯合徵才，含括科技製造、旅宿餐飲、一般服務業等。