新北新年首場大型徵才釋1400職缺 1月「周周有徵才」
新北市府去年在下半年疫後時間，辦理102場聯合徵才，提供超過5.6萬個工作機會。因應變種病毒來襲，中央加嚴邊境防疫控管，憂心廠商持續缺工，新北市政勞工局1月推出「週週有徵才」，讓民眾年前找到工作過好年，廠商覓得好人才，首場大型徵才將於15日在市府6樓大禮堂登場，總計36家廠商參與，釋出超過1400個職缺。
新北1月最大場徵才將於15日上午10時至下午2時舉行，邀請南亞科技、力晶基成電子製造、思創數位、宜得利家居、雲雀國際、安心食品等36家廠商參與，釋出超過1400個工作職缺，其中科技業超過600個，多為工程師、程式設計師等，起薪35K至40K。
勞工局表示，餐飲服務業、批發零售物流業亦為農曆春節前後，用人需求高峰產業，現場也提供超過800個職缺，包括儲備幹部、店主管等主管職，起薪上看38K。另外1月20日在中和區公所6樓禮堂、1月22日在三重過圳市民活動中心、樹林區公所及1月27日在板橋就業服務站，亦有辦理聯合徵才，含括科技製造、旅宿餐飲、一般服務業等。
勞工局長陳瑞嘉表示，徵才現場落實實名(聯)制、現場量體溫及酒精消毒，在面試及資料填寫區更增加壓克力隔板，並針對面試場域加強人數控管，廠商攤位梅花座排列等，民眾參加活動務必戴口罩及配合防疫措施。各場次徵才活動請上「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽0800-091-580（您就業、我幫您）查詢。
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